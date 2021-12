Milan, Federica Zille: “Non è scontato ci sia la Coppa d’Africa”

Federica Zille ha parlato della situazione legata alla Coppa d'Africa, che coinvolge direttamente il Milan, con due giocatori. Le sue parole.

Si avvicina la Coppa d'Africa, ma a distanza di un mese ci sono molti dubbi sull'effettivo svolgimento della competizione, con il Milan che osserva molto interessato. Di questo ha parlato Federica Zille ai microfoni di Radio Rossonera, ecco le sue parole: "Sono tanti i club che spingono per non fare la Coppa d'Africa, un po' per le difficoltà di rientro, perché poi bisogna anche fare la quarantena, e un po' perché si perdono giocatori per molto. Penso al Napoli, che però l'ha già persi quei giocatori... Però se fossero stati tutti sani avrebbe perso la spina dorsale della squadra, con il Milan che avrebbe perso il centrocampo. Anche perché non ha molti ricambi... In altri campionati dove ci sono ancora più giocatori africani stanno spingendo. A quattro settimane dalla competizione mandare tutto a monte è complicato. Poi bisogna anche valutare il peso politico".