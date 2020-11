Milan, Fascetti: “Ibrahimovic è più forte di dieci anni fa” | News

Ultime Notizie Milan News: Fascetti esalta Ibrahimovic

MILAN NEWS – Il tecnico Eugenio Fascetti, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha esaltato Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è attualmente il capocannoniere della Serie A con 10 gol.

“Il Milan si sta dimostrando squadra matura, con un fenomeno davanti. E’ più forte ora di dieci anni fa. Con il Napoli il primo gol è stato bellissimo ma Koulibaly è imperdonabile per non dire peggio: non ti puoi far anticipare così. Ora però Ibra rischia star fuori parecchio e senza di lui gli avversari respirano”.

