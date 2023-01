Milan, la squadra eSports presente all’eFootball Championship Pro

AC Milan è lieto di annunciare che la sua squadra eSports AC Milan QLASH prenderà parte all'eFootball™ Championship Pro 2023. Dopo oltre 12 milioni di visualizzazioni totali su YouTube in un mese durante l'ultimo torneo tenutosi lo scorso giugno 2022, l'eFootball™ Championship Pro torna per la quinta edizione l'11 febbraio alle 13.00.