Milan, emergenza difesa: ecco le soluzioni estreme per Pioli

Ultime Notizie Milan: emergenza difesa, le soluzioni per Pioli

MILAN NEWS – Dire che la sfortuna si sta accanendo con il Milan per quanto riguarda gli infortuni è probabilmente dire poco. I rossoneri hanno diversi assenti, soprattutto in difesa e in attacco e il primo a risultare positivo al Coronavirus è stato proprio un centrale: Leo Duarte, che ha infettato un attaccante, anzi l’attaccante: Zlatan Ibrahimovic. Così per Stefano Pioli ci sono non pochi grattacapi sulla gestione e soprattutto in difesa c’è il rischio di arrivare con la coperta cortissima, scrive la Gazzetta.

Facendo un breve riassunto: il capitano Alessio Romagnoli è reduce da una lesione al polpaccio destro e nonostante sia guarito deve iniziare a lavorare proprio in questi giorni, avendo saltato la preparazione, e potrebbe tornare disponibile dopo la sosta e, dunque, per il Derby; stesso discorso per Mateo Musacchio, che è stato operato a giugno alla caviglia; poi c’è Andrea Conti che ha un problema al polpaccio da inizio stagione e infine, come detto, Duarte positivo al Covid-19. Restano così solo in due.

Si tratta di Simon Kjaer e Matteo Gabbia: tutto il peso sulle loro spalle. Il danese dà garanzie tecniche, ma non fisiche giocando ogni tre giorni 90′; il giovane numero 46 dà garanzie fisiche, ma ancora non tecniche. Nonostante in prospettiva sia un ottimo giocatore, infatti, Gabbia sta pagando l’inesperienza con qualche sbavatura. Ma se uno dei due venisse, malauguratamente, a mancare cosa farebbe Pioli? La prima possibilità sarebbe affidarsi al giovanissimo e acerbissimo Gabriele Bellodi, difensore di ruolo aggregato dalla Primavera. Le alternative senior invece sono due: Davide Calabria, che già in estate e in passato ha sporadicamente ricoperto quel ruolo, e Franck Kessie, che ha iniziato la sua carriera da centrale.

Nel primo caso, sulla destra, vista l’assenza anche di Conti, agirebbe uno tra Pierre Kalulu e Alexis Saelemaekers; nel secondo caso invece i rossoneri si affiderebbero a Rade Krunic o, eventualmente, a Sandro Tonali, anche se quest’ultimo è meno difensivo ed è molto indietro con la condizione fisica. Opzioni d’emergenza, in attesa che un centrale arrivi dal mercato. Piace sempre Wesley Fofana del Saint-Etienne (classe 2000), i contatti per Kristoffer Ajer proseguono col Celtic (classe 1998), ma la prima scelta è sempre Nikola Milankovic, serbo del 1997, ma carissimo (almeno 28 milioni). Per l’usato sicuro, sempre in casa Fiorentina, occhi su German Pezzella, argentino classe 1991.

