Milan, Elliott su tutte le furie con Ibrahimovic: il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto rivelato questa mattina dal Corriere della Sera, la proprietà rossonera Elliott sarebbe su tutte le furie per una frase pronunciata da Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi in un’intervista.

La dichiarazione incriminata sarebbe la seguente: “Sono al Milan per passione, sto giocando gratis..”. Una frase che non è piaciuta per niente a Londra e che riduce sempre di più le possibilità che lo svedese possa restare in rossonero anche il prossimo anno.

