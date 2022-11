Milan, Elliott incassa 150 milioni: ceduta la Swedish Match

Il Milan ha di recente cambiato proprietà: Gerry Cardinale e la RedBird hanno acquisito il club rossonero. Il fondo Elliott, come riportato da calcioefinanza.it, continua a far parlare di sè. Con la vendita per 15,7 miliardi di dollari della Swedish Match alla Philip Morris International, il fondo ha registrato un profitto di 150 milioni di dollari. Questo per le quote di partecipazione di Elliott, che corrispondono al 10,5% della società. Il gruppo svedese è un noto produttore di tabacco che di recente era stato al centro di trattative, anche da parte della Malboro. Milan, Ibrahimovic sbarca su Netflix: annunciato il suo nuovo film