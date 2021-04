Milan, Elliott alla battaglia dei vaccini: entra in Gsk e dichiara guerra

Elliott entra a far parte di Gsk e dichiara guerra per i vaccini. Ecco tutti i dettagli sul fondo proprietario del Milan.

Il fondo Elliott è attivo a 360°, compreso il calcio, dove è proprietario del Milan. Nell'universo della finanzia mondiale, però, la società di investimenti di Paul Singer è famosa per essere un fondo attivista. L'attività di un fondo attivista consiste nell'entrare nell'azionariato di una società che crede stia trattando in borsa a valori troppo bassi. Poi propone dall'interno idee per modificarne il management o le strategie di business per poi far alzare il prezzo dei titoli e quindi uscire dall'investimento. Con ovviamente un guadagno importante.

Proprio questo, secondo il Financial Times, sta facendo Elliott nella società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK), rea nei piani di Elliott e non solo di essere stata molto indietro, se non assente, nella corsa per lo sviluppo dei vaccini contro il Covid-19. Un business che sta arricchendo moltissime case concorrenti.

In particolare, Elliott, che può disporre di 42 miliardi di dollari in totale in termini di masse in gestione, è entrato nel capitale di GSK "investendo svariati miliardi di sterline e acquistando una quota significativa della società". Una mossa, da parte di Elliott, che arriva in un momento in cui gli azionisti di GSK sono profondamente delusi nei confronti di Emma Walmsley, arrivata nel 2017 come CEO. Accusata soprattutto per la lentezza dell'azienda nella corsa ai vaccini. Inoltre, non a tutti piace l'idea prevista dal piano industriale che nel 2022 prevede la separazione del business salute (medicinali da banco) da quello dei vaccini e farmaceutico propriamente detto.

Non è un caso che le azioni GSK siano scede del 14% da quando è arrivata la Walmsley. I titoli di AstraZeneca, invece, sono saliti del 49% nello stesso lasso di tempo e quelli di Pfizer sono aumentati del valore del 16%. Molto grazie proprio ai vaccini anti Covid, che GSK non ha sviluppato. Sembra che Elliott spinger soprattutto per un forte focus sul biopharma.