Milan, ecco quanto torneranno Kessie e Kalulu dalle Olimpiadi

Kessie e Kalulu, centrocampista e difensore del Milan, saranno impegnati alle Olimpiadi. Ecco quanto è previsto il loro rientro a Milanello.

Saranno due i giocatori del Milan che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di Franck Kessie, centrocampista ivoriano classe 1996, e Pierre Kalulu, difensore francese classe 2000. Chiamati dalle rispettive Nazionali, saranno impegnati potenzialmente fino all'8 agosto, data in cui è programmata la finale. A prescindere da quando finirà il loro percorso, i due si aggregheranno subito dopo l'ultimo match, senza ulteriori vacanze. Quindi, egoisticamente, il Milan deve augurarsi che entrambi non facciano troppa strada, così da averli subito a disposizione di Stefano Pioli per la preparazione atletica e tattica della stagione. In ogni caso, entrambi sarebbero arrivati in ritardo a Milanello per le vacanze prolungate. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>