Il centrocampista americano del Milan, Yunus Musah , negli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN , durante l’ultima puntata del podcast "The Football Reporters". Tra i tanti temi affrontati nel corso dell'intervista, ha parlato anche del rapporto d'amicizia con il suo connazionale e compagno di squadra al Milan Christian Pulisic , spendendo parole molto positive per il numero 11 rossonero. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Musah a ESPN sul rapporto d'amicizia con Pulisic.

"Abbiamo legato molto bene da quando siamo entrambi al Milan. Prima non eravamo così uniti, ma ora direi che lo siamo. Imparo molto da lui ogni giorno e durante le partite. Ha fatto delle ottime stagioni qui. Sto solo imparando da lui. È un bravo ragazzo, quindi mi diverto a giocare con Christian".