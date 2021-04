Milan, ecco le anticipazioni sulla seconda maglia 21-22 (FOTO)

Il portale 'FootyHeadlines' ha pubblicato qualche anticipazione sulla nuova maglia away del Milan per la stagione 2021/2022. Le foto

Il noto portale 'FootyHeadlines' ha pubblicato qualche anticipazione riguardo la seconda maglia che il Milan dovrebbe utilizzare per la prossima stagione. La divisa sarà del colore 'Puma Afterglow', cioè un mix tra oro e beige. Sulle spalle è presente un colore rosso opacizzato, mentre per tutta la maglietta campeggia la cartina della città di Milano, come dimostrano le vie della città disegnate sopra. Intanto ecco l'offerta del Milan per Josip Ilicic