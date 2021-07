Milan, ecco com’è andata la finale per il miglior assist della stagione

Calabria o Leão: qual è stata la giocata dei giocatori del Milan più bella della stagione? Ecco la finale per il miglior assist dell'anno.

Da otto, a quattro, a due. Siamo arrivati alla Finale dello speciale torneo che assegnerà il premio di miglior assist rossonero della stagione 2020/21. Due giocate diverse tra loro ma con alcune somiglianze: entrambe in trasferta e nel girone d'andata della Serie A, decisive per fare gol. Da una parte il grande lancio di Davide Calabria a Cagliari, dall'altra il passaggio al bacio di Rafael Leão nel Derby. Come sempre saranno i nostri tifosi a deciderlo attraverso i canali social ufficiali del Club.