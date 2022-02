Milan, è il Theo Hernandez day. Mercato, due indizi dagli obiettivi

In mezzo ai match, oggi in casa Milan è certamente il giorno di Theo Hernandez, che è pronto a rinnovare. Notizie importanti anche sul mercato: ieri incontro per Sven Botman, molto produttivo. Poco dopo, ieri sono arrivati due indizi social da lui e da un altro obiettivo rossonero, suo compagno. Intanto si lavora anche ad altri rinnovi. Questo e molto altro nelle Top News di questa mattina!