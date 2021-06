Milan, è il compleanno di Maldini: tanti auguri alla leggenda rossonera

Giornata speciale in casa rossonera: è il compleanno di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan. L'ex giocatore compie 53 anni

Giornata speciale per il Milan e per il calcio italiano. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, compie 53 anni. Un grande giocatore che ha fatto la storia del Milan: 7 scudetti, 5 supercoppe italiane, 1 coppa Italia, 5 Champions League, 5 supercoppe europee, 2 coppe intercontinentali e 1 mondiale per club. Basterebbe questo per capire chi è Paolo Maldini. L'ex difensore, però, sta dimostrando di essere anche un dirigente molto abile, riuscendo nell'obiettivo di riportare il Milan in Champions League dopo tanti anni. Tanti auguri da tutta la redazione di Pianetamilan.it!