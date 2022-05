Milan, è il compleanno di Junior Messias: gli auguri del club

Giornata speciale per Junior Messias, calciatore del Milan, che nella giornata di oggi compie 31 anni. Gli auguri del club rossonero

È stato l'ultimo acquisto dello scorso calciomercato estivo, arrivato vicino al gong, finora ha totalizzato sei gol e un assist. Oggi è un giorno speciale per Junior Messias, che festeggia per la prima volta il compleanno in rossonero. 31 anni, così come 31 sono le presenze attuali tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Proprio in Europa - all'esordio - ha vissuto uno dei momenti più belli della sua prima stagione al Milan, quando ha segnato a Madrid e battuto l'Atlético grazie a un grande colpo di testa. Tanti auguri Junior!