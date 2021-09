Milan, è il compleanno di Berlusconi: gli auguri del club sui social

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, compie nella giornata di oggi 85 anni: ecco gli auguri del club rossonero sui social

Silvio Berlusconi, proprietario del Monza, compie oggi 85 anni. L'ex presidente del Milan, in carica dal 1986 al 2017, ha vinto tutto quella c'era da vincere in Italia, in Europa, nel mondo. Il club rossonero, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri a Berlusconi. Ecco il post.