Milan è euroshow! Pioli da applausi, solo Ibra si lamenta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’avversario – il Bologna – non è mai sceso in campo ieri sera, ma il risultato non va sottovalutato, perché la squadra di Mihajlovic è la stessa che un paio di settimane fa ha mandato sul lettino dello psicanalista la formazione di Antonio Conte, battendola a San Siro 2-1 con un uomo in meno.

Contro i rossoneri però il Bologna non entra mai in partita e il Milan di Pioli è travolgente fin dal primo minuto. Milan avanti al 10′ grazie alla prima rete italiana di Alexis Saelemaekers che sfrutta al meglio un cross di Theo Hernandez e la finta di Ibra. Al 24′ è 2-0 con Calhanoglu che sfrutta l’errore in disimpegno di Skorupski. Nel finale di tempo il Bologna a sorpresa accorcia con l’euro-gol di Tomyasu.

Nella ripresa il copione è lo stesso: Milan che attacca e segna. Prima ci pensa Bennacer – non segnava da due anni – poi vanno a segno anche Rebic e Calabria. Nel frattempo Ibrahimovic viene sostituito dopo un’ora e non le manda a dire a Pioli: “La prossima volta tiri fuori uno di quelli. Io oggi volevo fare gol”. Nulla di grave certo, Ibra è così prendere o lasciare.

Da segnalare che il Milan post lockdown ha segnato la bellezza di 25 gol in 8 partite: nessuno in Italia ha fatto meglio, nemmeno l’Atalanta. Rossoneri ora a -1 dalla Roma che stasera ospiterà l’Inter di Antonio Conte. FURIA MIHAJLOVIC NEL POST PARTITA: ECCO LE SUE PAROLE>>>

