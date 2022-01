Milan, è esploso Leao. Mercato, ansia Tomori: due i nomi in pole position

Diverse le notizie di questa mattina legate al Milan. In primo ovviamente la vittoria sofferta contro il Genoa 3 a 1 ai tempi supplementari, con Rafael Leao grande protagonista. C'è un po' di ansia per le condizione di Fikayo Tomori, che ha chiesto il cambio per un risentimento al ginocchio sinistro. Non dimentichiamo però il calciomercato, con il club rossonero che è sempre alla ricerca di un difensore.