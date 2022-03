Milan, Dzemaili: “Rafael Leao è una delle sorprese e può crescere ancora”

Dzemaili, centrocampista dello Zurigo, ha parlato del Milan e dell'attaccante rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Ha giocato tanti anni nel nostro campionato e ora Blerim Dzemaili, svizzero classe 1986, è dello Zurigo, ma resta attento a ciò che succede qui, anche in casa Milan, club che ha sempre ammirato. Si è soffermato soprattutto su Rafael Leao, portoghese classe 1999, che sta trascinando i rossoneri. Lo ha elogiato e non poco. Ecco qui tutte le sue dichiarazioni a riguardo: “È sicuramente un giocatore molto forte. L’ho visto giocare e devo dire che è una delle sorprese del Milan, però nonostante tutto è ancora un giocatore giovane che può ancora crescere e può portare il Milan molto in alto”. Il sostituto di Ibrahimovic può arrivare gratis dal Liverpool: le ultime sul mercato del Milan