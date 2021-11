Milan, due giorni di riposo: gli allenamenti riprenderanno il 16 novembre

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che i giocatori rossoneri potranno godere di due giorni di riposo

E' appena terminata una settimana di allenamenti a rango ridotto per un Milan decimato visti i tanti nazionali assenti a Milanello. Partitella in famiglia per i rossoneri sotto gli occhi vigili di Paolo Maldini e Frederic Massara. I calciatori, come scritto nel report odierno sul sito del Diavolo, potranno godere ora di due giorni di riposo. La ripresa avverrà martedì 16 novembre con una sessione pomeridiana.