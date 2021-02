Milan, Donnarumma svela: “Ecco la partita della svolta” | News

Milan, Donnarumma parla della gara della svolta

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Donnarumma ha parlato della partita della svolta.

"Dopo il lockdown, dopo la gara con la Juve, abbiamo capito che potevamo svoltare e da lì è nato tutto. Con mister Pioli lavoriamo bene, stiamo bene in campo, lavoriamo tanto sulla fase difensiva che è stata uno degli aspetti principali in questo anno, adesso dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla, manca ancora tanto e speriamo di continuare a divertirci. È un Milan che può lottare per lo scudetto, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine".