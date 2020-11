Milan: “Donnarumma, parata sudamericana su Ribery. C’entra Dida?”

Milan, parata di Donnarumma ‘alla Dida’?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Marchegiani, ex portiere ora commentatore di 'Sky Sport', ha commentato la splendida parata di Gianluigi Donnarumma sullo scavetto di Franck Ribery. Un insegnamento del maestro Dida? Le dichiarazioni: "È un portiere che ha qualità incredibili e ha una reazione superiore alla norma, perciò è in grado di fare parate incredibili come quella su Vlahovic. Anche la posizione che assume sul pallonetto di Ribery. È un modo di parare moderno, più di stile sudamericano, magari gliel'ha insegnato Dida".