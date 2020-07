Milan, Donnarumma pararigori: il dato in Serie A è incredibile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il dato sui rigori calciati a Gigio Donnarumma in Serie A ha davvero dell’incredibile: il 40% degli avversari sbaglia. Sì, perché su un totale di 27 penalty calciati contro il portiere rossonero nel massimo campionato italiano, Gigio ne ha ipnotizzati 6 parandoli, mentre altri 4 sono andati fuori oppure sui legni della porta, per un totale di ben 10 tiri dal dischetto. Un dato che fa davvero pensare a quanto gli avversari si sentano in difficoltà quando dagli 11 metri si trovano a duellare contro l’estremo difensore rossonero.

