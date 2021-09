Milan, Donnarumma: “Oggi sono a Parigi e sono ben contento”

Donnarumma ieri ha esordito con il PSG e a fine gara ha parlato anche del Milan e della scelta di lasciare i rossoneri. Ecco le sue parole.

Ieri, dopo quattro panchine, Gianluigi Donnarumma ha esordito con il Paris Saint-Germain, ma a fine gara ha avuto parole anche per il Milan. Il classe 1999 ha parlato delle sensazioni dopo l'esordio e si è detto felice di aver lasciato la squadra rossonera. Ecco le sue parole ad Amazon Prime Video: "La mia prima partita è stata un po’ speciale. L’avevamo preparata bene. Voglio dire grazie ai tifosi che sono stati straordinari. Per me è stato particolare e con molta emozione. Il Milan ormai è il passato, oggi sono a Parigi e ne sono ben contento. Sono stato accolto molto bene". Segui con noi il live testuale di Milan-Lazio