Milan, Donadoni: “Donnarumma? Non so cosa agiti le acque, spero resti”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco un dubbio e una speranza

Una delle grane maggiori in casa Milan non può che essere il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan e allenatore, ha parlato proprio dell'argomento Gigio, esprimendo un dubbio e una speranza. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.com': "Non so cosa agiti le acque, se il contratto o altro. Lo ritengo un portiere di altissimo livello, una squadra come il Milan deve trattenere giocatori di questo livello. Non so i progetti della società, spero resti".