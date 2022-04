Milan, Dionigi: “Campionato equilibrato, non è semplice dire chi vince”

Dionigi, vecchio giocatore del Milan anche, ha parlato della lotta Scudetto, senza fare previsioni: ecco tutte le sue dichiarazioni.

La lotta Scudetto è sempre più serrata, con il Milan che lotta agguerrito, e di questo ha parlato Davide Dionigi, che in rossonero c'è stato. Non ha mai giocato nel suo unico anno, il 1992/93. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla lotta al titolo: "Non è semplice, c’è stato un momento in cui l’Inter sembrava favorita, poi il Milan, per una parte il Napoli e ora di nuovo i nerazzurri. Oggi direi che l’Inter è di nuovo favorita. Il torneo è equilibrato, colpa della crisi tecnica ed economica. Il livello si sta pareggiando in A come in B". Segui in diretta la partita del Milan >>>