Milan, Diaz può cambiare selezione: possibile chiamata del Marocco

Una delle nazionali che hanno maggiormente sorpreso ai Mondiali di Qatar 2022 è stato senza ombra di dubbio il Marocco , che si è spinto sino alle semifinali, giungendo quarto al termine della competizione iridata. Non è escluso che in occasione delle prossime convocazioni non ci possa essere un nuovo volto tra i prescelti dal CT Regragui .

Milan, Brahim Diaz può vestire la maglia del Marocco

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, sembrerebbe che l'attaccante del Milan Brahim Diaz possa rappresentare i Leoni dell'Atlante grazie alle origini del padre. Nonostante abbia militato in tutte le selezioni giovanili della Spagna e vanti una presenza anche in nazionale maggiore, ci sarebbe la possibilità per lui di cambiare casacca.