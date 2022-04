E’ un Milan a quattro: ora tocca a Diaz, Kessie, Leao e Theo Hernandez

L'anno scorso Brahim Diaz, Franck Kessie, Leao e Theo Hernandez trascinarono il Milan nel finale. Ora devono ritrovarsi per lo scudetto

Salvatore Cantone

Il Milan, nonostante il pareggio contro il Bologna, è sempre al primo posto in classifica. Per vincere lo scudetto, però, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, serve l'apporto di tutti i giocatori rossonero. In particolare di Brahim Diaz, Franck Kessie, Rafael Leao e Theo Hernandez, che nella scorsa annata trascinarono il gruppo nel finale.

Leao viene definito dalla rosea come un paradosso che corre sul campo. Il portoghese non è mai stato così determinante in questa stagione, ma nelle ultime partite sta facendo più fatica. Ha segnato in campionato 8 gol, gli stessi di Ibrahimovic e Giroud, e dunque non è ancora arrivato alla doppia cifra. Ha tutto il tempo per migliorare questo aspetto, ma resta il fatto che nell'ultimo mese non riesce a trovare la via della rete, con diversi errori di precisione,

Sulla trequarti, però, il problema è ancora più grosso. Pioli sta alternando Brahim Diaz e Franck Kessie, ma entrambi non stanno facendo fare il salto di qualità al Diavolo. Lo spagnolo ha iniziato alla grande, così come aveva concluso la scorsa stagione, ma poi si è perso per strada dopo il Covid; l'ivoriano, invece, ha reso molto meno rispetto a quanto fatto l'annata precedente, anche condizionato ovviamente da quanto successo con il rinnovo. Prima la promessa di firmare con il Diavolo, poi l'accordo con il Barcellona. I tifosi si sono sentiti traditi e l'hanno fischiato durante Milan-Bologna.

E poi c'è Theo Hernandez. Ha segnato 4 gol, così come l'anno scorso, ma nel 2021 aveva realizzato tre gol negli ultimi turni. E' fondamentale per la squadra rossonera e Pioli si aspetta qualche gol importante nelle prossime partite, che ovviamente saranno decisive. Se c'è un momento per schiacciare sull'acceleratore, e Theo sa come si fa, è proprio questo. Trequartista: Milan, che opportunità in Premier! Le ultime news di mercato >>>

