Milan, nessun incontro a breve con Diaz: il punto della situazione

Il Milan non incontrerà a breve il suo numero '10' Brahim Diaz per discutere del suo futuro. Ecco il punto della situazione

Tra le questioni più spinose a cui la dirigenza Milan ha dovuto e dovrà lavorare c'è senza dubbio quella relativa a Brahim Diaz. È noto da tempo l'interesse che il Real Madrid avrebbe nel riportarlo in Spagna e in modo particolare nel club in cui è cresciuto. D'altra parte, però, il Diavolo non vuole privarsene, a maggio ragione dopo le prestazioni che ha messo in mostra nel corso della stagione e che spesso sono state determinanti.