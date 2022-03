Milan, Di Stefano: “Leao può diventare uno dei più degli ultimi 15 anni”

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto sul portoghese

Peppe Di Stefano, in collegamento con Sky Sport, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto: "Leao è un giocatore che quest'anno ha cambiato totalmente marci rispetto alle precedenti stagioni, aveva dei numeri diversi, aveva la stessa prospettiva ma all'interno della squadra aveva un impatto totalmente diverso. Ha giocato in 8 big match quest'anno, il Milan con lui in campo ne ha vinti 5 e non ha mai perso. Ha realizzato 3 gol in queste partite e non è banale. Quello per cui il Milan era meno contento era il rendimento di Leao perché non era continuo e non era il giocatore che il Milan pensava di aver preso due anni e mezzo fa. Adesso Leao, lo dicono a bassa voce anche i suoi compagni e i dirigenti, non si rende conto neanche lui di quanto sia forte. È il giocatore più esplosivo della Serie A, ha una fisicità pazzesca. Non è un attaccante d'area di rigore, o quantomeno non ama solo fare gol, ama palleggiare, ama toccare tante volte il pallone. Cosa gli manca? Semplicemente un po' di continuità, e non è una banalità: se dovesse trovarla diventerebbe uno dei giocatori, secondo me, più forti che sia transitato a Milanello negli ultimi 15 anni. Ha delle caratteristiche diverse dagli altri, chiaramente al San Paolo sarà tra i protagonisti".