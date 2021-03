Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic e gli altri nazionali? Ecco quanto rientrano”

Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato del rientro dei giocatori del Milan impegnati in nazionale. Le ultime

Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato del rientro dei giocatori del Milan impegnati in nazionale. Le ultime: "Ibrahimovic tornerà questa sera. Bennacer, Calhanoglu e Gabbia sono già rientrati, nelle prossime ore torneranno anche Kjaer e Kessie. Domani l'allenamento è stato posticipato al pomeriggio proprio per permettere a molti nazionali che rientrano di mattina di prendere parte al lavoro di Milanello nel pomeriggio. È un calendario intenso: ci sono giocatori che giocano stasera, vedi Donnarumma, rientrerà nella notte, domani farà defaticante, venerdì farà la rifinitura in vista della partita di sabato che non sarà alle 18 o alle 20:45 ma alle 12:30".