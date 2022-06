Milan, Di Marzio: “Contatti per i rinnovi di Maldini e Massara”

Il Milan ha ripreso in queste ore i contatti per il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Si punta a chiudere entro fine settimana

Il Milan ha ripreso in queste ore i contatti per il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Si punta a chiudere entro fine settimana. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'intenzione della proprietà è quella di accelerare le operazioni, così da fare altrettanto sul fronte calciomercato. Stanno per essere superate, dunque, le ultime difficoltà nelle trattative. Maldini e Massara firmeranno a breve con il Milan per poi concentrarsi sulla campagna acquisti. In particolare, le operazioni Renato Sanches e Sven Botman, già impostate da tempo e che ora, con l'inserimento del PSG, rischiano di complicarsi particolarmente. Solo dopo le firme e l'ufficialità dei rinnovi si inizierà a studiare la situazione per provare ad evitare lo "scippo".