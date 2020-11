Milan, Di Gennaro: “Mercato intelligente, una delle favorite” / Serie A News

Milan, il pensiero dell’ex Di Gennaro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Antonio Di Gennaro, ex allenatore rossonero, ha espresso il suo pensiero Sul Milan, capolista in Serie A. Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: "Ero molto curioso di vedere il Milan senza Ibrahimovic. Anche se ha incontrato la Fiorentina, che è in difficoltà, ha dimostrato di essere compatta. Ormai è un grande gruppo, il mercato è stato intelligente e credo che adesso sia una delle favorite. Ha dimostrato di essere una squadra in forma".