Milan, Di Gennaro: “Champions League difficile senza il vero Ibrahimovic”

Il Milan sta lottando per andare in Champions League, ma anche con Gigio Donnarumma per il rinnovo. Ne ha parlato Di Gennaro.

Stefano Bressi

Ex giocatore e allenatore, per un brevissimo periodo anche del Milan, adesso Antonio Di Gennaro è un opinionista TV. Intervista da TMW Radio, ha parlato proprio della situazione delicata della squadra rossonera, che dopo un girone d'andata da Scudetto, ora sta faticando per un posto in Champions League. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Di Gennaro.

Su un Milan senza Pioli il prossimo anno: "Ne parlavo oggi con gli addetti ai lavori, tante panchine sono in dubbio. Sarebbe un disastro se sfumassero l'obiettivo Champions. Se non torna il vero Ibrahimovic per me sarà davvero difficile. L'unica grande che mi sembra sicura di non subire stravolgimenti è l'Atalanta con Gasperini, non mi pare ci siano problemi. Credo ci sarà un bel valzer di panchine".

Se al Milan serve più un titolare che un vice Ibra: "Sì, a gennaio avevo avallato anche io il ritorno di Mandzukic, ma non ha mai ritrovato la condizione. Doveva tornare prima. Comunque sì, ci vuole uno già pronto, al di là del piazzamento che otterrà il Milan".

Su Donnarumma: "C'è una problematica di fondo. Già gli scorsi anni si ricordano difficoltà nel prolungamento. Se uno ama la propria squadra, anche con un procuratore importante di mezzo, rimane. Se perdi Donnarumma, per età e qualità, è un problema".