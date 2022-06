Milan, Deschamps: “Maignan bravo, ma se Lloris resta al suo livello gioca”

In vista della prossima partita, Mike Maignan, francese classe 1995 del Milan, si appresta a essere titolare con la propria Nazionale e Didier Deschamps ha commentato così in conferenza stampa questa scelta e la sfida tra i due portieri: "Domani gioca Maignan, avevo programmato all'inizio dello stage di fare così. Ma ve lo ripeto: tanto meglio se abbiamo due portieri molto bravi, ma finché Hugo mantiene il suo livello di prestazione come ha fatto tutta la stagione con il Tottenham e con noi... Ma è importante anche per Mike giocare di più in pochi giorni che in un anno e mezzo". Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>