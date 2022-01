Milan, domani scatta l’operazione derby: è l’ultima spiaggia per lo scudetto

Da domani in casa Milan scatta l'operazione derby. E' l'ultima grande possibilità per provare a vincere lo scudetto. Pioli darà il massimo

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sulla più stretta attualità in casa Milan. Da domani scatta l'operazione derby. Una gara fondamentale che i rossoneri devono assolutamente vincere per sperare nello scudetto. Lo stesso Pioli, al termine della gara contro la Juventus, ha caricato l'ambiente proprio per far da capire fin da subito l'importanza di questo match.