Milan, euforia post-derby. Mercato, attaccante a zero dalla Premier?

Il sapore della vittoria si percepisce ancora molto bene in ambiente Milan. Tre punti importantissimi contro un'Inter superiore per diversi tratti della partita, ma che crolla di fronte al doppio colpo inferto da Olivier Giroud, il 'signore di San Siro'. Le reazioni social sono memorabili come sempre, compresa quella di Mike Maignan. Tutto sul contatto Sanchez-Giroud e l'ipotesi di mercato: può arrivare l'attaccante a parametro zero? Nelle prossime schede le Top News della mattinata!