Milan, Del Piero: “Fatte cose straordinarie negli ultimi due anni”

Del Piero, ex capitano della Juventus, ha speso parole al miele per il Milan, che sta facendo una stagione eccezionale. Eccole.

Un avvio di stagione eccezionale per il Milan, che è in testa alla classifica, e Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, non si esime dal fare i complimenti ai rossoneri. Ai microfoni di Sky, infatti, ha speso parole di elogio per tutto il club: dai giocatori all'allenatore, fino ai dirigenti. Ecco le sue parole: "Il Milan ha fatto cose straordinarie negli ultimi due anni. La società ha dato segnali importanti, non solo portando uno come Ibrahimovic, ma anche confermando Pioli. Il Milan continua a vincere, non ha paura quando scende in campo e questi sono segnali importanti. Il campionato è ancora lungo, ma Milan e Napoli hanno la qualità per arrivare in fondo".