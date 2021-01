Milan, De Rosa: “Calhanoglu? Non si può fare a meno di lui”

Milan, De Rosa su Calhanoglu

Da poco più di una settimana, il Milan ha a che fare con la positività di Hakan Calhanoglu. Un'assenza pesantissima per i rossoneri vista la crescita esponenziale del turco negli ultimi mesi. C'è qualcuno in grado di sostituirlo? Geri De Rosa, giornalista di 'Sky Sport', la pensa così: "L'assenza di Calhanoglu si sta sentendo tantissimo, i rossoneri non possono fare a meno del turco che è essenziale per il gioco di Pioli. Al Milan mancano molto le verticalizzazioni del numero 10 milanista".