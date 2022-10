De Ketelaere, nessun allarmismo: Leao e Tonali siano da insegnamento

Charles De Ketelaere è ancora impacciato e poco incisivo. Piano con i giudizi affrettati, i casi Rafael Leao e Sandro Tonali non vanno dimenticati

Renato Panno

Sparare sulla croce rossa è un'occupazione molto gradita a coloro che non guardano oltre, soffermandosi soltanto al presente senza capire ciò che potrebbe accadere in futuro. Eppure il Milan ha più e più volte zittito tutti i detrattori a colpi di risultati e prestazioni. Ma andiamo con ordine e prendiamo in esame il soggetto di cui parlare. La partita contro il Monza ha dato un'iniezione di fiducia importante in vista dell'importantissima partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria. C'è soltanto un calciatore uscito da San Siro con il morale sotto i tacchi, ovvero Charles De Ketelaere.

Momento negativo — Il belga, dopo un infortunio muscolare di piccola entità, rientrava ieri in campo per riscattare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. E invece non è andata affatto come voleva. Il numero 90 rossonero, entrato al posto di un malconcio Brahim Diaz, non è riuscito a prendere le misure prima da trequartista, poi da attaccante. In quest'ultimo ruolo, inoltre, ha mancato un gol praticamente a porta libera, lisciando il pallone e coordinandosi nel peggiore dei modi. Un episodio che ha scatenato chi non vedeva l'ora di infierire sul talento classe 2001.

Memoria corta — 'Historia magistra vitae' scriveva Cicerone, ma a quanto pare non tutti riescono ad imparare dal passato. Eppure gli esempi sono sotto gli occhi di tutti. Come dimenticare i primi due anni di Rafael Leao, etichettato come 'nuovo Niang' e considerato un giocatore di cui liberarsi al più presto. Vogliamo poi parlare di Sandro Tonali? Dopo un primo anno con tante ombre e poche luci, il classe 2000 è diventato uno dei centrocampisti migliori in Italia (se non il migliore). Eppure si tende sempre ad avere la memoria corta e a 'sparare sulla croce rossa', appunto. Serve tempo anche per chi ha qualità superiori rispetto agli altri. È il caso di De Ketelaere che, ancora una volta, allontanerà presto il 'rumore dei nemici'. Milan, buone notizie per Dest e Brahim Diaz: gli aggiornamenti sulle loro condizioni