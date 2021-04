Milan, De Grandis: “Calabria? Grande stagione, merita l’Europeo”

Stefano De Grandis, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato della stagione del terzino del Milan Davide Calabria. Ecco il suo pensiero

Questa stagione è stata quella della consacrazione per Davide Calabria. Il terzino del Milan è esploso dopo qualche anno difficile e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Le sue prestazioni meritano la convocazione da parte del CT Roberto Mancini in vista dell'Europeo? Stefano De Grandis, opinionista di 'Sky Sport', non hai nessun dubbio. Queste le dichiarazioni: "Calabria ha fatto una grande stagione, i sostituti sono andati male, tant'è che ieri si è inventato Saelemaekers. Ha fatto una stagione che dovrebbe essere premiata dalla convocazione agli Europei".