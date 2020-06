Milan, Daino: “Rangnick come De Zerbi: vi spiego perché”

MILAN NEWS – Daniele Daino, ex giocatore del Milan, ha parlato dell’ormai prossimo manager rossonero Ralf Rangnick. Secondo la sua opinione nessuno in Italia è pronto a questo tipo di ruolo, eccetto Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Bisogna capire cosa si intende per manager, se deve fare anche mercato o altro. Un bravo manager sa gestire il budget mercato. Non vedo allenatori pronti a farlo in Italia. Ma ne vedo uno che già comincia a farlo, credo sia De Zerbi“.

