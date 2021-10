Milan, Daino: “Crescita importante a centrocampo. Tonali tra i migliori”

Daino, ex giocatore del Milan, è tornato a parlare dei rossoneri. Si è soffermato soprattutto sui centrocampisti. Le sue parole.

È cresciuto nel Milan , con cui ha giocato per tre stagioni, Daniele Daino : rossonero dal 1996 al 1998 e nel 2000/01 dopo due anni di prestito. Venti presenze totali, ma nessun gol per lui. È però ovviamente rimasto molto legato ai colori rossoneri e, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così della situazione più calda al momento in casa Milan.

Su Tonali: "Il talento lo ha sempre avuto. È cresciuto in personalità. Oggi gioca in Under 21, ma è già pronto per la Nazionale. È uno dei più forti nel suo ruolo in Italia".