Milan, da Pobega agli altri: come sono andati i nazionali impegnati ieri

Un'altra vittoria, ancora più importante, ha regalato all'Italia la qualificazione alle Final Four di Nations League. A Budapest gli azzurri hanno battuto 2-0 l'Ungheria, grazie ai gol di Raspadori nel primo tempo e Dimarco nella ripresa, sorpassando i magiari in classifica e raggiungendo, nella giornata conclusiva del girone, il primo posto nel Gruppo 3 di Lega A. Tommaso Pobega, come con l'Inghilterra, ha avuto spazio a gara in corso, stavolta dal 72' in poi (al posto di Jorginho) collezionando così la sua terza presenza in azzurro. La Nazionale del CT Mancini, a giugno, proverà a conquistare il trofeo.