Milan, da Ibrahimovic a Kjaer: ecco quando rientrano gli infortunati

MILAN NEWS – Il Milan è pronto a ricominciare a lavorare per il rientro in campo dopo Capodanno. I rossoneri si augurano che dopo il periodo di sosta qualcuno dei tanti infortunati possa rientrare. Tutti ovviamente fremono per sapere come sta Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese. Il classe 1981 sicuramente non ci sarà nella prossima sfida, così come poche sono le possibilità di rivederlo con la Juventus. Non c’è voglia di forzare i tempi di recupero. Diverso il discorso per Simon Kjaer. Il danese classe 1989 potrebbe esserci fin da subito, con i prossimi allenamenti svolti in gruppo.

Durante l’ultima partita è uscito malconcio dal campo anche Samu Castillejo, ma le sue condizioni sono ancora da valutare. Lo spagnolo classe 1995 comunque non preoccupa particolarmente. Serve ancora un po’ per rivedere in campo, secondo SportMediaset, l’algerino Ismael Bennacer. Per il classe 1997 valgono gli stessi tempi di Ibra, più o meno. Infine, Matteo Gabbia tornerà per ultimo. Il difensore classe 1999 dovrebbe tornare a febbraio.

