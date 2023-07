Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Romero: le tre nazionali | News

Luka è figlio dell'ex calciatore argentino Diego Romero ma è nato a Victoria de Durango, in Messico, nel periodo in cui il padre militava nell'Alacranes de Durango. Nel 2011 la famiglia si è trasferita in Spagna e lì Luka ha vissuto per dieci anni, giocando prima per il Saint Jordi e poi per il Maiorca. Il classe 2004 si è dunque trovato nella posizione di poter scegliere di rappresentare tre nazionali diverse: l'Argentina, paese d'origine dei genitori, il Messico, stato in cui è nato, e la Spagna, paese in cui ha vissuto per oltre 10 anni, come detto. In definitiva, la sua scelta è caduta sull'Argentina: per l'Albiceleste ha già vestito le maglie di U15, U16, U17 e U20. Diversamente da Luka, il fratello gemello Tobias (di ruolo portiere) ha scelto di difendere i colori del Messico rispondendo alla chiamata dell'U17 della Tricolor, nel 2021. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, nuovo nome per la fascia destra >>>