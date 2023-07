Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Romero: la lista del ‘The Guardian’

Ecco una curiosità che non conosci su Luka Romero, nuovo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato

Il talento emergente dell'argentino è riconosciuto da tutta Europa e gli è valso, nel 2021, l'inserimento nella prestigiosa lista "Next Generation" del Guardian, che ha raccolto a livello mondiale i 60 migliori talenti nati nell'anno 2004. Oltre a Luka, in quella lista compaiono giocatori del calibro di Gavi del Barcellona, Moukoko del Borussia Dortmund e Lavia del Manchester City.