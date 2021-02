Milan-Crotone, Pioli: “Noi giochiamo dopo l’Inter? Non è la prima volta”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Crotone in conferenza stampa a Milanello. Queste le sue parole sulla classifica. “Se cambia qualcosa avere l’Inter davanti? Dobbiamo abituarci a questo tipo di pressioni. Le difficoltà aumenteranno e diminuiscono le partite a disposizione. Continuo a pensare che sia un privilegio avere queste pressioni e lo dico sempre ai ragazzi. Non è la prima volta che capita, è accaduto già altre volte che giocasse prime e siamo scesi in campo dietro. Siamo concentrati però solo sulla partita di domani. Per giocare con qualità e quantità”.

