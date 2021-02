Milan-Crotone, ecco i numeri della sfida di San Siro

Una bella vittoria per 4-0 in Milan-Crotone: ecco i dati della sfida

Un pomeriggio da grande squadra: il Milan torna alla vittoria a San Siro imponendosi per 4-0 sul Crotone con le doppiette di Ibrahimović e Rebić. Un successo fondamentale, da rivivere attraverso queste dieci curiosità:

1- Zlatan Ibrahimović ha raggiunto le 500 reti in carriera con i club, considerando tutte le competizioni: 501, di cui 83 con la maglia del Milan.

2- Lo svedese è il giocatore che, con Cristiano Ronaldo, ha realizzato più doppiette nei top-5 campionati europei 2020/21 (sei).

3- Era dal maggio 2012 che il Milan non vinceva cinque gare di fila contro squadre neopromosse in Serie A, quando arrivò a quota otto con Allegri alla guida.

4- Era dal 2005/06 che il Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare stagionali in Serie A.

5- Il Milan è la squadra ad aver tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (otto).

6- I rossoneri hanno realizzato tre gol nell’arco di sei minuti, non segnavano tre reti in così poco tempo dallo scorso luglio in Serie A: tre gol dal 62° al 67° vs Juventus.

7- Ante Rebić ha realizzato la sua seconda doppietta in Serie A, dopo quella del gennaio 2020, al Meazza, contro l’Udinese; in particolare, il croato non andava a segno in due presenze di fila dallo scorso luglio in campionato.

8- Sette degli otto assist di Hakan Çalhanoğlu in questo campionato sono arrivati da inizio dicembre: record nel periodo nei top-5 campionati europei assieme a Kingsley Coman.

9- Rafael Leão è il quinto giocatore più giovane dei top-5 campionati europei 2020/21 tra quelli in doppia cifra tra gol e assist: cinque reti e cinque assist per il portoghese finora.

10- Tre dei cinque assist del portoghese in questo campionato hanno propiziato un gol di Zlatan Ibrahimović.

Fonte: acmilan.com

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>