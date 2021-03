Milan, Crespo: “Mancato riscatto? Ci rimasi male, hanno sbagliato”

Milan, Crespo e il mancato riscatto

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha raccontato la sua esperienza in rossonero e il mancato riscatto mai veramente digerito. Queste le sue dichiarazioni rilasciate attraverso il canale ufficiale rossonero di ‘Twitch’: “Questo è il calcio. La dirigenza ha fatto grande il Milan per 26 anni, hanno avuto l’accortezza di dire che si sono sbagliati. A me è dispiaciuto tantissimo, sognavo la maglia del Milan vedendo Van Basten e non avere la rivincita dopo Istanbul è stato difficile. Ma ora col mio percorso da allenatore mai dire mai, magari mi tolgo qualche soddisfazione”. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese