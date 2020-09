Milan, Costacurta: “Tonali? Uno dei giovani migliori d’Europa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, intervenuto a ‘Sky Sport’, ha elogiato apertamente Sandro Tonali, neo acquisto rossonero. Queste le sue parole: “Tonali? Sono molto contento sia rimasto in Italia, sapevo ci fossero anche interessi dall’estero, è un ragazzo con la testa sulle spalle, lo reputo tra i giovani migliori in Europa del suo ruolo. E’ un patrimonio della Nazionale, il Milan si è mosso bene. Sono veramente innamorato sportivamente della persona e del giocatore, Massara e Maldini hanno fatto un grande lavoro”.

